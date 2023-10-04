Çarşamba günlerinin fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman yeni sezon heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin 5. sezonuyla birlikte yeni oyuncular da bu akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu isimlerden biri olan Gökhan Atalay da Yunus Emre karakteriyle dizide yer alacak. İşte, Gökhan Atalay'ın hayat hikayesi...