Kuruluş Osman 27. son bölüm, dizinin izleyicilerinin gündeminde. Koronavirüs süresince çekimlerine devam eden Kuruluş Osman, dün akşamki bölümüyle sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan oldukça yüksekti. Osman sonunda Sofia'dan intikamını alarak kutlu zafere ulaştı. Kuruluş Osman sezon finali bölümünden detaylar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 27. SON BÖLÜM

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.

Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek?

Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi?

Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak?

Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dün akşamki bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman, yeni sezon başlangıcı olan sonbaharda yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu yer alıyor.