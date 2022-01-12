Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisi sosyal medyanın gündeminde. Her hafta salı akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin 12 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisini göremeyen dizi seveler Kuruluş Osman bu akşam neden yok ve Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte 12 Ocak ATV yayın akışı...