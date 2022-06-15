KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır



Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?



Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?



Demirci Davud kendisini öne atıyor



Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir



Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor



Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?



Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi



Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?