Televizyon ekranlarında 25 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı izleyiciler ile paylaşıldı. Söz konusu gün itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağına ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...