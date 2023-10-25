Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 25 Ekim Çarşamba TV yayın akışı!
Haftanın ortasına gelinmesi ile birlikte günü evinde geçirmeyi planyana vatandaşlar, TV yayın akışını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman dahil birçok dizinin ekranlara gelmemesi sebebiyle; bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı gündem olmuş durumda. İşte, 25 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı...
- 1
Televizyon ekranlarında 25 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı izleyiciler ile paylaşıldı. Söz konusu gün itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağına ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
- 2
ATV
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
- 3
KANAL D
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Yerli Dizi
-
- 4
FOX TV
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:15 Hudutsuz Sevda
- 5
STAR TV
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)
00:30 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
- 6
TV8
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
-
- 7
TRT 1
13:15 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'Te 3
- 8
SHOW TV
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Aile
01:00 Atla Gel Şaban