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        Haberler Televizyon 25 Ekim Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Fox, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, ATV yayın akışı! Bugün hangi diziler ve filmler var?

        Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 25 Ekim Çarşamba TV yayın akışı!

        Haftanın ortasına gelinmesi ile birlikte günü evinde geçirmeyi planyana vatandaşlar, TV yayın akışını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman dahil birçok dizinin ekranlara gelmemesi sebebiyle; bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı gündem olmuş durumda. İşte, 25 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:46
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        • 1

          Televizyon ekranlarında 25 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı izleyiciler ile paylaşıldı. Söz konusu gün itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağına ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ATV

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Ateş Kuşları

        • 3

          KANAL D

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk ve Umut

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Dilek Taşı

          00:15 Yerli Dizi

        • 4

          FOX TV

          12:00 En Hamarat Benim

          15:00 Bu Tabak Kimin?

          17:30 Adım Farah

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Adım Farah

          00:15 Hudutsuz Sevda

        • 5

          STAR TV

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:30 Söz

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

          22:30 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)

          00:30 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

        • 6

          TV8

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        • 7

          TRT 1

          13:15 Seksenler

          16:00 Diriliş Ertuğrul

          18:00 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Benim Güzel Ailem

          00:15 3'Te 3

        • 8

          SHOW TV

          12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:30 Aile

          01:00 Atla Gel Şaban

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

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        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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