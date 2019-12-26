Kuruluş Osman 6. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizi aynı zamanda Diriliş Ertuğrul'un da devamı niteliğinde. Dizinin başrolünde Osman karakterini Burak Özçivit canlandırıyor. Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 6. son bölüm özeti haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KURULUŞ OSMAN 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Obası’nda dengeler değişiyor!

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider.

Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?