Kuruluş Osman son bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 103. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey mahkeme kuruyor

'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde; Aktemur'un vurulması Osman Bey için ipleri tamamen koparmıştır. Osman Bey, hem altınların çalınmasından sorumlu tutulan Öktem Bey'i hem de kızı Alçiçek Hatun'u Aktemur Bey'i yaralamak suçundan yargılamak için mahkeme kuruyor. Osman Bey'in kararından sonra mahkeme kurulmasıyla artık adalet yerini bulacaktır. Adaletin tesisi için Osman Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

Olof'un planı Yenişehir'i yakmak!

Osman Bey, Öktem Bey ve kızı Alçiçek'e kurulan oyunun planlayıcısı olan Olof, Öktem Bey ve kızının yargılanacağı mahkemeye izleyici olarak katılacaktır. Olof'un mahkemeye katılmasıyla tırmanan gerilim, o'nu acımasız bir plan yapmaya iter… Yenişehir'i yakmak! Harekete geçen Olof ve Osman Bey arasında artık geri dönülmez bir savaş başlamıştır. Olof, Osman'ı hiç ummadığı bir yerden vurmaya niyetlidir. Tuzaklara doğru yürüyen Osman Bey nasıl vaziyet alacaktır? Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Osman Bey, Olof'un cezasını kesecek midir? Osman Bey'in Konstantiniyye'ye Sarkis adıyla sızdırdığı Konur Alp, Olof tarafından saldırıya uğrar. Konur Alp'i bekleyen son nedir?

Alçiçek'e büyük şok

Öktem Bey'in obası karışıklık içindedir… Mahkemenin kararı Alçiçek'i oldukça üzse de bir yandan da babası ve kendisi için verilen cezaların şokunu yaşamaktadır. Alçiçek Hatun, karara boyun eğecek mi, yoksa kendisini aklayabilecek mi? Ağır yaralanan Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

Bengi Hatun iç savaş mı çıkartıyor?

Mahkeme kararı sonrası Beylerini ayaklandırmayı planlayan Bengi Hatun'la Turgut Bey karşı karşıya gelir. Turgut Bey, Bengi Hatun'u defalarca kez uyarmıştır. Turgut Bey iç karışıklığa engel olabilecek midir? Malhun Hatun ve Bengi Hatun arasında da gerilim artmıştır. Malhun Hatun, Bengi Hatun'u kararından geri döndürebilecek midir? Öktem Bey'in obasında kardeşkanı dökülecek midir? İç barış tesis edilebilecek midir?

Kantakuzenos yeni planını devreye sokabilecek mi?

Olof ve Kantakuzenos'un iş birliği sürerken Olof yapacağı fevri bir hamleyle işleri çıkmaza sürükleyecektir. Kantakuzenos'un ajandası ise bambaşkadır… O İstanbul'a gidip büyük bir ordu ile dönmeyi planlamaktadır. Kantakuzenos bu büyük orduyu emri altına alabilecek midir?