KURULUŞ OSMAN 100. BÖLÜM ÖZETİ
Kantakuzenos intikam peşinde
Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Kantakuzenos yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof'un olacaktır...
Olof, Osman Bey'i içten ve dıştan kuşatıyor
Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmak olacaktır… Olof'un Osman Bey'i zayıflatmak için yaptığı hamle işe yarayacak mıdır?
Osman Bey oyunları bozmak için harekete geçiyor
Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Osman Bey ve Olof'un girişeceği bu büyük savaşın Yenişehir'e etkisi ne olacaktır?
Öktem Bey'in obasına düşen ateş
Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Öktem Bey'in Obası'na düşen ateş ve büyük acının sebebi nedir? Bengi Hatun yaşanan bu durum karşısında ne kararlar alacaktır? Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?
Orhan'ı bekleyen akıbet
Osman Bey, oğulları arasında Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin yönetimini bırakmasının ardından bu duruma son derece içerleyen oğlu Alaeddin babası ile bir araya gelir. Alaeddin, babasını yanlış mı anlamaktadır? Osman Bey, kuracağı devleti emanet edeceği çocuklarını büyütürken nasıl bir yol izlemektedir? Osman Bey, Malhun Hatun ile yola çıkar... Amaçları Karacahisar'ı teftiş etmektedir. Ancak yol üstünde, Orhan'ın kaçırıldığını öğrenirler. Osman Bey, evladı Orhan 'ı cenderenin içinden çıkarabilecek midir? Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?
Konstantinopolis karışıyor
Saraya yeni birisi gelir... Saraya gelen bu yeni kişi saray ve Konstantinapolis'te bütün dengeleri alt üst eder. Konur ve Turahan, köle savaşçılarla talim yaparken gelen askerlerle arena bir anda karışır. Bu gelen kişi kimdir? Amacı nedir? Konur ne yapacaktır.
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