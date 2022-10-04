'Kurtuluş Yolu'ndan tanıtım videosu

Şenol, geçtiğimiz aylarda projeyle ilgili "İstanbul'un işgali ve Samsun'a çıkışı anlatıyoruz. Çok önemli danışmanlarımız oldu. İnşallah çok güzel bir iş ortaya çıkacak. Film, 2023'te vizyona girecek" ifadelerini kullanmıştı.

İnci ise "İş bana teklif edildikten sonra inanın uyuyamadım. Müthiş bir gurur" diye konuşmuştu. Ayşen İnci, ayrıca ailesinin Zübeyde Hanım gibi Selanik göçmeni olduğunu söylemişti.

"ONU EN GÜZEL ŞEKİLDE CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Ümit Cem Şenol, "Biz Atamızın saçının teli olmayız ama onu en güzel şekilde canlandırmak ve yaşatmak istiyoruz" demişti.