Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain ilk kez anne oldu - magazin haberleri

Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain ilk kez anne oldu - magazin haberleri

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Rock müziğin 1994'te hayatını kaybeden efsanevi ismi Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain, anne oldu.

Nirvana grubunun yıldızı Kurt Cobain ile Courtney Love'ın 31 yaşındaki kızları Frances Bean Cobain, eşi Riley Hawk ile birlikte, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

Frances Bean Cobain, dün Instagram'dan bir oğlu olduğu haberini paylaştı. 17 Eylül'de doğum yaptığını söyleyen Frances, oğluna Ronin Walker Cobain Hawk adını verdiklerini duyurdu.

Frances Bean Cobain ve annesi Courtney Love

REKLAM Oğlunun ilk fotoğrafını paylaşan Frances, "Dünyaya hoş geldin. Seni her şeyden daha çok seviyoruz" notunu yazdı. Cobain ile ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk, 2022'de başladıkları birlikteliklerini 7 Ekim 2023 tarihinde evlilikle taçlandırmıştı. Frances, babası Kurt Cobain 27 yaşında aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiğinde henüz 20 aylıktı.