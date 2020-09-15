Kurretülayn Matur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor yorumcusu Semih Öztürk ile uzun yıllar birliktelik yaşayan ve daha sonra evlenen 29 yaşındaki Kurretülayn Matur Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturdu. İşte Kurretülayn Matur hakkında detaylar...
KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?
Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören dünyaya geldi. Kurretülayn anlamı Arapça'da Nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardin'li olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur şimdilerde İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunun oyuncu kadrosunda yer almaktadır.
1.64 boyunda olan Kurretülayn Matur Semih Öztürk ile dünya evine girdi.
2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.
2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.
2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan (Ütopya),Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.
Filmleri ve Dizileri:
2013 - Yumurcak TV- Can Çizgi Film
2012 - 2014 - İki Dünya Arasında (Aylin) (TV Dizisi)
2012 - Merhaba Hayat (Dilek) (TV Dizisi)2012
2011 - Farklı Boyut (Mihriban) (TV Dizisi) (31. Bölüm)
2011 - Ana Yüreği (Zehra) (TV Dizisi)
2010 - 2014 - Şefkat Tepe (Zehra) (TV Dizisi)
2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (1. Sezon) (TV Dizisi)
2009 - 2010 - Kollama (Şehit Edilen İmamın Kızı) (3. Sezon) (TV Dizisi)
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