Artık dünya daha da güvensiz: Terör saldırıları ve savaşlar kaygıyı büyütüyor 0:00 / 0:00

2022 yılı tüm dünyada güvenlik kaygılarının hat safhaya çıktığı, ülkelerin ve toplumların temel bakış açılarının ‘savunma’ ve ‘işgal endişesi’ ile değiştiği ve sıcak çatışmaların dünya düzenini temelden sarstığı bir yıl olarak devam ediyor. Bu yılı her anlamda temelden sarsan olay ise, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi oldu. Habertürk'ten Emin Arslan'ın haberi.

Pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışan ve 2021 yılında ağırlığını ‘pandemi öncesine dönüş’ planına koyan dünya, ‘kronik’ sorunlarından olan Suriye İç Savaşı ve Yemen Savaşı’nı da 2022’ye taşıdı. 2021’e damga vuran olaylardan olan Kabil’in Düşüşü ve Taliban’ın Afganistan’a hâkimiyeti de içinde bulunduğumuz yılda en önde gelen güvenlik kaygılarından biri. Taliban’ın hâkimiyetiyle istikrarsızlaşan bölge, her an tansiyonun yükselmesine hazır bir durumda. Ki Deaş terör örgütü, Afganistan’da sıklıkla saldırılar düzenliyor.

Bu yılı her anlamda temelden sarsan olay ise, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi oldu. 2014 Ukrayna İç Savaşı’ndan beri karışık olan bölge, Rusya’nın Kırım’ı ilhakıyla daha da karmaşık bir yapıya bürünmüştü.

Rus kökenli Ukrayna vatandaşlarının çoğunlukta olduğu Doğu Ukrayna (Donbass) bölgesi de Rusya’dan uzun süre destek aldı. Rusya’nın Kırım’ı ilhakına dünya birkaç dar kapsamlı yaptırım ve ‘kınama’ ile cevap verdi.

"BATI'NIN 'SAVAŞ' SÖYLEMİ 'HİSTERİ'"

2021 yılına gelindiğinde ise Rusya’nın Donbass sınırına asker yığması, dünyada güvenlik kaygılarını artırdı, dünya kamuoyunun dikkatinin bu bölgeye çekilmesine sebep oldu. Rusya, Batı dünyasında çıkan, “Rusya Ukrayna’yı işgal edecek” haberlerini ve söylemlerini kesin bir dille defalarca kez reddetti. Kendi ülkesinde istediği gibi askeri tatbikat yapabileceğini belirten Rusya, Batı’nın söylemlerini ‘histeri’ olarak tanımladı.

2022 yılına devreden ‘savaş’ ihtimali, ocak ayı boyunca arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, tüm dünya liderleriyle görüşüp Rusya’nın saldıracağını ve buna her ülkenin karşı koyması gerektiğini söylerken, Avrupa Birliği’nin desteği söylemde kaldı. Hem ABD, hem de NATO, Ukrayna’nın yanında olduklarını; ancak olası bir savaş durumunda tek bir NATO askerinin bile Ukrayna’da bulunmayacağını birçok kez açıkladı.