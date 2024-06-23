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        Haberler Gündem Güncel Kurban Bayramı tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili doldu | Son dakika haberleri

        Kurban Bayramı tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili doldu

        Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili ve seyir terası doldu. Sahile gelenler deniz ve güneşin, seyir terasına çıkanlar ise eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:51
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          Kurban Bayramı dolayısıyla 5 yıldızlı turizm tesislerinin tam kapasite dolduğu Antalya'da, 9 günlük tatilin son günü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

        • 2

          Sabah erken saatlerden itibaren sahile gelenler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

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          Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 50'yi geçti.

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          Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

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          Sahil bandında yürüyüş yapanların da olduğu turizm kentinde kimileri falez seyir terasında manzara karşısında fotoğraf çektirdi, kimileri de sahil banındaki yeşilliklerde piknik yaptı.

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          Denizin tadını yine en çok çocuklar çıkardı.

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          KAYALIKLARDA AYNI MANZARA

          Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar bu sene de devam etti.

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          Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkan gençler tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.

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