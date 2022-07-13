Bayramda trafik bilançosu! 31 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife günü dahil Kurban Bayramı’ndaki trafik kazalarında 5 günde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ülke genelinde bayram tatillerindeki kazalı ölüm ortalamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."