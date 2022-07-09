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Kurban Bayramı mesajları 2022: Kısa, anlamlı, kurumsal, ayetli, yazılı ve resimli Kurban Bayramınız Mübarek Olsun ve Hayırlı Bayramlar yazısı mesajı ile bayram mesajları gönderin

En güzel ve resimli Kurban Bayramı mesajları! Sevdikleriniz için yazılı, dualı bayram mesajı ve sözleri

Kurban Bayramı'nız mübarek olsun... Sevdiklerinin ve yakınların bayramını telefon ile kutlamak isteyen vatandaşlarımız en güzel, anlamlı ve resimli bayram mesajlarını araştırmaya başladı. Sizler için kısa, anlamlı, kurumsal, dini, yazılı ve resimli kurban Bayramı mesajlarını bir araya getirdik. Sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel bayram mesajlarını WhatsApp, Facebook ve Instagram'dan gönderebilirsiniz. İşte Kurban Bayramı mesajları ve sözleri...

09.07.2022 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'da geldi çattı. Yardımlaşmayı ve birlik, beraberlik duygularını pekiştiren bu özel günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Kurban Bayramı mesajlarını araştırıyorlar. İşte en güzel, anlamlı, kısa, dualı, yazılı Kurban Bayramı'nız Mübarek Olsun Hayırlı Bayramlar mesajları ve sözleri...

    EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 

    Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

  • HAYIRLI BAYRAMLAR MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...

    Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

  • Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

  • RESİMLİ BAYRAM MESAJI

    Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...

    Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

  • KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

    Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

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