Kurban Bayramı tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlar bayramın ne zaman biteceğini araştırıyor. Kurban Bayramı tatili kamuda ve özel sektörde resmi tatil olarak kabul ediliyor. İşte bayram tatili hakkında merak edilenler...

BAYRAM NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam dininde kullanılan ve bayram günlerini tespit etmekte temel alınan takvim ay takvimi olduğu için Gregoryen takvimi yıllarında farklı günlere denk gelir. Aynı sebeple aynı Gregoryen yıl içerisinde iki Kurban Bayramı da yaşanabilir.

2021 yılında Kurban Bayramı tatili Türkiye'de 20-23 Temmuz tarihleri arasında 4 gündür. 19 Temmuz arife; 20-23 Temmuz tarihleri bayramın 1, 2, 3 ve 4. günleridir.

2021 Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü bitecek.