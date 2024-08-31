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        Haberler Gündem Çevre Kuraklık gün yüzüne çıkardı! | Son dakika haberleri

        İznik Gölü'ndeki kuraklık tarihi bazilikayı gün yüzüne çıkardı!

        Son yıllarda giderek artan kuraklık, tüm yurtta etkisi altına aldığı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü'ne etkiledi. Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin en büyüğü olan İznik Gölü'ndeki kuraklığın boyutu, su altı arkeolojisi alanında son yıllardaki en önemli keşiflerden birisi olan tarihi bazilikanın tamamen su yüzeyinde çıkmasıyla gözler önüne serildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:18
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          Bursa İznik Gölü'ünü etkileyen kuraklık, tarihi bazilikanın tamamen su yüzeyinde kalmasına neden oldu.

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          Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan batık bazilika, MS 4-5'inci yüzyılda inşa edildiği düşünülen bazilika, 2014 yılının başlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları" esnasında keşfedildi. Su altı arkeolojisi alanında son yıllardaki en önemli keşiflerden birisi olan bazilika, aynı yıl içerisinde Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) tarafından yayınlanan "Archaeology Magazine" isimli dergide 2014 yılının en önemli 10 keşfi arasında gösterildi.

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          Kıyıdan yaklaşık 50 m açıkta, 2-3 metre derinlikte su altında bulunan tarihi bazilika, yaşanan kuraklığın ardından su yüzeyine çıktı. İznik Gölü'nün yaşadığı bu zor durumun, sadece tarihi mirası değil, aynı zamanda bölgenin biyolojik çeşitliliğini de tehlikeye attığını vurgulayan uzmanlar, acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

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          Göl kenarında 22 yıldır plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslu, gölde yaşanan bu olumsuz gelişmenin hem bölge halkını hem de ziyaretçileri derinden etkilediğini anlattı.

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          Bekir Uslu, "İznik Gölü'nün ve tarihi bazilikanın bu hali iç karartıcı. Uzun yıllardır böyle bir kuraklık yaşamadık. Kuraklığın devam etmesi ve yağışların olmaması, gölümüzdeki denge açısından büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

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