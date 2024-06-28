Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kur'an-ı Kerim'in basım ve yayım kriterlerinde değişiklik Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        Kur'an-ı Kerim'in basım ve yayım kriterlerinde değişiklik Resmi Gazete'de

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an-ı Kerim'in basım ve yayım kriterlerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 06:22 Güncelleme: 28.06.2024 - 06:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kur'an-ı Kerim'in basım ve yayım kriterlerinde değişiklik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yurt dışı menşeli olup basımı Türkiye'de yapılan eserler ile yurt dışından ithal edilecek eserler için yurt içinde satılmamak şartıyla sorumlu kişi veya kuruluşlar, kuruldan izin belgesi alacak.

        Diyanet işleri Başkanlığı, bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında kurul tarafından verilen iznin denetlenmesini, ilgili kurumlardan talep edebilecek. İzin belgesi bulunmayan eserler hakkında söz konusu kanunun 11'inci madde hükümlerine göre işlem yapılacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resmi Gazete
        #Kuran-ı Kerim
        #diyanet işleri başkanlığı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Habertürk Anasayfa