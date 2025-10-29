Kupada 5 maç oynandı: Alanyaspor deplasmanda turladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor, Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor, Orduspor 1967 vile Muğlaspor, 4. eleme turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 5 maçla devam edildi.
Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından Corendon Alanyaspor, Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor, Orduspor 1967 vile Muğlaspor, 4. eleme turuna yükseldi.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
Arca Çorum FK-Kütahyaspor: 3-0
Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947: 3-2
Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor: 4-2
Manisa FK-Muğlaspor: 0-2