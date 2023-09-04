Kuntz'dan Melissa Vargas sözleri: Futbol oynayan erkek kardeşi var mı acaba?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takımın sponsorluk anlaşmasında ilginç bir çıkış yaptı.

Yabancı teknik çalıştırıcılara karşı Türkiye'de olan tutumu eleştiren Kuntz, Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı da bir yabancının çalıştırdığını belirtti. Kuntz, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Küba asıllı milli oyuncu Melissa Vargas'ın erkek kardeşi olup olmadığını da sordu.

"VARSAS'A SORMAK LAZIM"

Kuntz, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Küba asıllı milli oyuncu için, "Melissa Vargas'a sormak lazım. Acaba futbol oynayan erkek kardeşi var mı?" diyerek salonu güldürdü.