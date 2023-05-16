Küntay Tarık Evren çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor

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Doodle sanatçısı Küntay Tarık Evren, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 20 Mayıs'ta 'Doodlism' adını verdiği çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor.

19-20 Mayıs tarihlerinde Madame Tussauds'da gerçekleşecek etkinlik boyunca Küntay Tarık Evren, ziyaretçilere özel doodle art tabloları tasarlayacak. 14.00'te başlayacak etinlikte ilk 30 ziyaretçiye özel çizilmiş tablolar hediye edilecek.

DOODLE ART NEDİR?

Doodle, kelime anlamıyla 'karalama' demek. Günümüzde 'doodle sanatı' olarak adlandırılan spontane çizimlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Doodle sanatı, içsel dışavurumun özgürce aktarıldığı bir sanat akımı. Karalamaların bir araya gelerek oluşturduğu bütüne doodle sanatı deniyor. Karalamalar, rahatlamanızı sağlıyor ve yaratıcılığınızı serbest bırakmanıza yardımcı olurken stres hormonlarınızı da azaltıyor.

KÜNTAY TARIK EVREN HAKKINDA...

Türk ressam, sanat yönetmeni ve grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren, kendine has tarzıyla tanınan bir isim. Milano Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Grafik Tasarım ve Sanat Yönetmenliği eğitimi alan Evren, aynı zamanda Sosyal Medya ve Marka Yönetimi üzerine MBA yapmış.

Küntay Tarık Evren, eserlerinde yaratıcılığını sınırları zorlayarak ortaya koyuyor. Karakterlerin özgün özelliklerini vurgulayarak onlara yeni bir soluk getiriyor ve ziyaretçilere kendine has bir sanat deneyimi sunuyor. Evren, zihinsel dünyasını kağıt üzerinde serbestçe ifade ederken aynı zamanda izleyicilerin duygusal tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Sanat yolculuğunda doodle resimlere özel bir ilgi duyan Küntay Tarık Evren, karalamalarıyla o anki duygusal durumları aktarıyor ve hayal gücünü serbest bırakıyor. Sadece bir kağıt ve kalemle dilediği gibi dolaşan sanatçı, karmaşık düşünceleri basit ve etkileyici çizgilerle ifade ediyor.

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