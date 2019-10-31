Kung Fu Panda oyuncuları kimler? Kung Fu Panda filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu.

Kung Fu Panda, Mark Osborne ve John Stevenson'ın yönettiği 2008 yapımı bir 3D animasyon filmidir. İşte Kung Fu Panda filminin oyuncuları ve konusu

KUNG FU PANDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Panda Po, kung fu hayranıdır. Ancak ailesine ait makarna restoranında çalışır ve bu spora pek yatkın sayılmaz. Hiç beklemediği bir anda eski bir kehanetin gereğini yerine getirmek için görevlendirilince Po’nun hayalleri gerçeğe dönüşür. O artık efsanevi Korkusuz Beşli’nin yanında kung fu dünyasına katılmıştır.

Kung fu ustası Shifu’nun, Kaplan, Turna, Mantis, Engerek Yılanı ve Maymun ile yan yana dövüşme fırsatını bulmuştur. Ancak Tai Lung’un cezaevinden kaçarak önlerine çıkması üzerine Barış Vadisi halkını yaklaşan tehlikeye karşı savunmak Po’ya kalacaktır.

KUNG FU PANDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?