Kulüpler Birliği'nden hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlemişti.

Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in bulunmaması dikkati çekerken bu kararın kulüplerin isteği doğrultusunda alındığı öne sürülmüştü. Kulüpler Birliği konuya dair bir açıklama yaptı ve bu karara dahil olmadıklarını duyurdu.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI