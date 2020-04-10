Kulüp sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KULÜP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kulüp şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "klüb, klüp, kulüb" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'kulüp'tür.

KULÜP SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Kulüp kelimesinin TDK sözlüğüne göre dilimizdeki birden fazla karşılığı vardır.

Buna göre;

- Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer,

- Kişilerin, toplulukların oluşturduğu grup,

- Milletlerin oluşturduğu grup,

- Herkese açık müzikli, içkili eğlence yeri

anlamlarına gelen kulüp sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.