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Kulunç tedavisi nasıl yapılır?

Kulunç halk arasında oldukça fazla görülen; kürek kemikleri, omuz başları ve sırta meydana gelen ağrılardır. Sağlık açısından kişiye bir zararı bulunmamaktadır. Teşhisi doktor kontrolünde kısa sürede konarak, tedavi edilebilmektedir. Peki oldukça rahatsız edici ağrılara yol açan kulunç nasıl tedavi edilir? Kulunç ağrısı nasıl geçer? Kulunç ağrısına ne iyi gelir?

22.09.2020 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kulunç tedavisi

Kulunç ağrısı her yaşta olan kişilerde kasların aşırı zorlanması ve kötüye kullanımı sonrasında görülebilmektedir. Kişiler; yaptığı işler yüzünden de kulunç oluşma durumuyla karşılaşabilmektedir. Sürekli masa başında çalışanlar, inşaat işçileri, boyacılarda, hemşirelerde, memurlarda ve sporcularda oldukça görülmektedir.

Kulunç tedavisinde birçok tedavi yöntemi uygulanabilmektedir. Bunlar; aromatik yağlar ile yapılan masajlar, ısı tedavileri ve kas gevşetici ilaçlar ile düzeltilebilmektedir. Ayrıca kulunç oluşumları kişinin duruş bozukluğundan kaynaklanıyorsa; bu durum tespit edilip bu davranışın düzeltilmesi istenmektedir. Hastanın uygun pozisyonda durması ve yatması en önemli yöntemlerden biridir. Bunların dışında evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Sıcak ve soğuk uygulamalar yapılması iyi gelmektedir.

Özellikle yaz mevsiminde klima kullanımı kulunç ağrılarının oldukça arttırmaktadır. Bulunduğunuz ortamda klimanın soğukluğunu dışarının sıcaklığına uygun bir şekilde yapmanız sağlığınız açısından da önem teşkil etmektedir. Ayrıca hareketsiz kalmak ağrıların geçmesini engellediğinden dolayı hafif bir şekilde vücudu çalıştıracak egzersizler yapmakta sağlıklıdır.

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