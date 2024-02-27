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        Haberler Gündem Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Turizmin 12 aya yayılması lazım - Güncel haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Turizmin 12 aya yayılması lazım

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stratonikeia Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'nın ardından Marmaris Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma Toplantısı'na katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 22:49 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:00
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        Ersoy: Turizmin 12 aya yayılması lazım
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı eşlik etti. Marmaris'teki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, ilçenin çok büyük sorunları olduğunu belirterek, "Marmaris en eski turizm beldelerinden biri. Hepimizin küçüklükten kalan anıları var. Bundan 40-50 yıl önce en lüks turizm beldesi olan Marmaris’e gelmek her ailenin hayallerini süslüyordu. Hepimiz küçüklüğümüzde ailemiz bizi Marmaris’e götürsün diye hayal ederdik. Zaman içinde çok büyüdü, çok gelişti ve büyümek başka sorunları da yanında getiriyor. Bu sorunları çözmek şimdi bugünün yeni yöneticilerine kalıyor. Yumak haline gelmiş büyük sorunların el birliğiyle yine kamu-devlet- sektör ve Marmarisliler olarak üstesinden geleceğiz" dedi.

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        'MARMARİS'TE ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK'

        "2023'te birçok felakete ve bölgesel krize rağmen yıl sonunu rekorlar kırarak kapattık" diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

        "2024’te de inşallah rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Daha büyük hedeflere hep beraber ulaşacağız. Bundan sonra da Türkiye 2028 vizyonu çerçevesinde çizdiği hedeflere adım adım ilerlerken her sene bir önceki seneden daha iyi rakamları hedefleri tutturarak yoluna devam edecek. Hedefimiz Marmaris gibi eski ama çok değerli bir turizm merkezini turizm pastasından hak ettiği değeri alması için gereken altyapıları, üstyapıları, tanıtım ve diğer stratejileri oluşturarak devlet-sektör ve bakanlık el ele vererek bu noktaya ulaşmasını sağlamak olmalı. Önemli olan bu hedeflere inanmak çünkü dünyada çok az benzeri olan Marmaris gibi bir değeri istediğimiz noktalara getirmek mümkün. Başkan adaylarımızı dinliyorum, yıllardır da Marmaris’e geliyorum ve sorunları görüyorum. Özellikle turizm ilçelerimizin çok ciddi sorunları var. Çok büyük sorunlarınız var ama çözülemeyecek sorunlarınız yok. Yeter ki ehil ellerde doğru planlamalar doğru programlarla yol haritamızı oluşturalım, emin adımlarla işimize sahip çıkalım, adım adım ilerleyelim sorunlarımızın hepsini çözeriz. Marmaris'te çözülemeyecek hiçbir sorun yok."

        'BİZE YOLU DOĞRU ÇİZİN BİZ KOŞACAĞIZ ZATEN'

        Turizmin sadece bakanlığın desteği ve koordinesiyle gerçekleştirilecek bir sektörel faaliyet olmadığına dikkati çeken Bakan Ersoy, "Turizm merkezi yönetimle yerel yönetimin koordineli ve doğru bir şekilde iş birliği yaparak yönetilmesi gereken bir sektörel etkinlik. Bölgenin koordinasyonunu yerel yönetimler sağlıyor. 31 Mart çok önemli, o gün bir karar vereceğiz. 5 yıl boyunca bu sorumlulukları hangi ehil ellere teslim edeceğimize bizler karar vereceğiz. 5 yıl boyunca 10 yıllık işi nasıl yapacağımıza bizler karar vereceğiz. Kaybettiğimiz zamanı nasıl kazanıp ileri gideceğimize hep birlikte bizler karar vereceğiz. Ben gayet umutluyum. Sabah, Aydın hocamla bir toplantıya katıldım, şimdi de Serkan başkan adayımızla bir toplantıya katıldım. Onların gözlerindeki ışıltıyı, hırsı ve azmi gördüm. Bizi de motive ediyorlar eksik olmasınlar. İki başkanımızla beraber biz Marmaris olarak çok hızlı yol alacağımıza inanıyorum benim güvenim size sonsuz. Projelerini çok büyük heyecanla anlatıyorlar. Şehre ve detaylara çok hakim olmuşlar. Kimden ne isteyecekler biliyorlar. Bizi nasıl zorlayacaklarını biliyorlar. Biz zorlanmaya hazırız, biz zorlanmak istiyoruz. Bize yolu doğru çizin biz koşacağız zaten. Marmaris bizim en önemli tanıtım yüzlerimizden bir tanesi ve turizmin başladığı en önemli noktalardan biri o yüzden burayı ne kadar sağlam tutarsak burayı ne kadar düzeltirsek diğer bölgelerimize ve yeni gelecek bölgelerimize güzel örnekler oluştururuz diye düşünüyorum" dedi.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Stratonikeia
        #haberler
        #Son dakika haberler
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