HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlendi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te heyecan ve gururun yan yana geleceği önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Mehmet Nuri Ersoy, ülkelerin ve milletlerin en büyük gücünün insan potansiyeli, bir diğer önemli unsurun da kültür ve sanata verilen değer olduğunu söyledi. Büyük ve şanlı geçmişiyle Türk milletinin ise her ikisine de sahip olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızda, kültürümüzü ve sanatımızı desteklemek için var gücümüzle çalışıp, her türlü adımı attık. Bu topraklara ait eserleri yurt dışından getirdik. Ecdadımızın emanetlerini ve eserleri ihya ettik. Çağın ihtiyaçlarına göre gelenekselle, moderniteyi yan yana getirdik. Geçtiğimiz hafta açtığımız Rami Kütüphanemiz, bu kültür sentezinin en güzel örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla kültür ve turizmin birbirini destekleyen, aynı zamanda güçlendiren bir ekosistem olmasını sağladıklarını vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, projeleri hayata geçirirken hiçbir zaman tek yönlü planlar yapmadıklarını kaydetti.

Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin, kültürün, sanatın, millet bahçesinin, yazma eserlerin ve Atatürk kitaplığının yer aldığı çok yönlü bir proje olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: Kültür yolu festivallerimizde de çok yönlü düşündük. Festivaller öncesinde çizdiğimiz rotalarda restorasyon ve renovasyonları tamamladık. Halkımızın kültür sanat etkinliklerine kolaylıkla ulaşması için geniş çapta hazırlıklar yaptık. Bu sayede turizmde de önemli bir canlılık yaşandı. Kültür-sanat etkinlikleri turizmimize pozitif ivme kazandırdı. Bu sayede elde edilen gelir de yine kültür-sanat etkinliklerine katkı sağlamış oldu. Ülkemiz, dünyada çok az sayıda ülkenin yapabileceği kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmış oldu. Yaptığımız ev sahipliklerinin bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 2022 yılını dolu dolu bir şekilde tamamladık. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olan 2023 için de heyecan ve gururun yan yana geleceği önemli projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ailesi olarak hayata geçireceğiz.

Gerçekleştirdikleri projelerle Bakanlığın adeta bir icracı bakanlık haline geldiğini, Türkiye için sembol birçok projeye imza attıklarını, atmaya da devam ettiklerini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "Sırada Kız Kulesi ve Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Dönüşüm Projemiz var" ifadelerini kullandı. Ersoy, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin kurulmasında öncülük eden Akın Gökyay'ı tebrik etti.

Büyük emekler ve büyük azim neticesinde ortaya çıkan bu müzenin tüm satrançseverler için mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu: Sayın Gökyay'ın 1975 yılında başladığı ve 700'ü aşkın sayıda satranç takımını bu müzede sergilemesi gençlerin satrancı tanıyıp sevmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu koleksiyon aynı zamanda Guiness Rekorlar Kitabı'na da girmiştir ve başkentin kültür ve sanat yaşamına da keyifli katkılar sunmuştur. Ödüle layık görülen bir diğer müzemiz de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Kurucusunun adını taşıyan bu müze 2013 yılında kurulmasının ardından bölgenin soyut ve somut kültürel mirasını bünyesinde kurumsal bir şekilde tanıtmıştır. Bu sayede 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' yarışmasında 2021 Silletto Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfının da ahilik kültürünün yaşatılması için yaptığı kıymetli çalışmalar neticesinde bu ödüle layık görüldüğünü aktaran Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'da 13'üncü yüzyılda kurulan Ahilik teşkilatının günümüzde de sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve sanatımızın maziden atiye ulaştırılmasında önemli bir rol oynayan isimler ve kurumlara verilen, bu özel ve anlamlı ödüle layık görülenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı tarih ve kültür izleri ışığında keyifle vakit geçirebilecekleri müzelerimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı da bir kez daha dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO