Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Dijital Deneyim Müzesi'nin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti içinde antik tiyatro girişinde düzenlenen 'Geleceğe Miras Sonsuz Efes' projesinin tanıtımı ve Efes Dijital Deneyim Müzesi açılış törenine katıldı. Ersoy, yabancı bilim heyetlerinin çalışma yürüttüğü antik kentlerdeki kazı ve restorasyon çalışmalarını 12 aya yayabilmek amacıyla Türk bilim insanlarından birer koordinatör görevlendireceklerini ve bu çalışmalara ekip, teknik ekipman ve bütçe desteği sunacaklarını söyledi.

Antik kentte 2023 - 2027 döneminde gerçekleştirilecek 1 milyar lira ödenekli kazı ve restorasyon çalışmalarını içeren 'Geleceğe Miras Sonsuz Efes' projesiyle ilgili konuşan Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 160 yıllık kazı geçmişine sahip Efes Antik Kenti'nde ilk çalışmaların 1863'te başlatıldığını hatırlattı. Ersoy, antik kentteki kazı tarihi hakkında bilgiler vererek, kazıların 2010'dan bu yana ise Bakanlık adına Avusturya'dan Doç. Dr. Sabine Ladstatter başkanlığında sürdüğünü aktardı.

Efes Antik Kenti'nde yürütülen son çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti: Her yıl yaklaşık 10'dan fazla ülkeden çok sayıda bilim insanının katıldığı Efes'te devam eden çalışmalarda bugüne kadar kentin yüzde 25'lik bir bölümü kazılmıştır. 2018-2023 arasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ise Efes tiyatrosunun sahne yapısı girişine güçlendirme amaçlı çelik takviye yapılmış, orkestra çukuru döşeme kaplaması yenilenmiştir. Oturma bölümleri ve merdivenlerin restorasyonu gerçekleştirilmiştir. St. Jean giriş takip kapısı restorasyonu kapsamında tehlike arz eden taşlar sökülmüş, taşların onarımları yapılarak yeniden yerlerine yerleştirilmiştir. Kapının iç tonozu tekrar örülmüştür. Cephelerde gerekli kısımlarda taş tamamlamalar yapılarak derz onarımları yapılmıştır. Bugün 'Geleceğe Miras Sonsuz Efes' projesi kapsamında ülke adına yeni ve güzel gelişmeleri de paylaşacağını ifade eden Ersoy, Bakanlık olarak 2019'da başlattıkları kazıların 12 aya yayılması projesi kapsamında Türk bilim heyetleri tarafından yürütülen toplam 133 arkeolojik kazıda çarpıcı gelişmeler elde ettiklerine dikkat çekti.