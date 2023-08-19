Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 100 günlük seri olacak

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Trabzon’da Boztepe Seyir Terası’nda kültür yolu festivalleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen sene 5 şehirde 30 binden fazla sanatçının katılımı ile 33 milyondan fazla vatandaşın etkinliklere katılma fırsatı bulduğunu söyledi.

"100 GÜNLÜK SERİ OLACAK"

Ersoy, "Kültür yolu etkinlikleri başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da tanıtım ve markalaşma konusunda da çok ciddi sonuçlar getiriyor. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çok önem verdiğimiz projelerin başlında geliyor. İnşallah bundan sonra da her yıl 5 şehir ilave ederek kültür yolu festivallerini yaygınlaştıracağız. 5 Ağustos’ta Nevşehir Balon ve Kapadokya Kültür Yolu Festivali ile başlamıştık. Katılım çok iyi olmuştu. 300’den fazla etkinliğe 1 milyondan fazla kişi katılım sağladı. Kapadokya görüntüsü itibari ile çok da güzel görüntüler verdi. Zaten şehir bilinen bir şehirdi. Turizm sezonuna da denk gelmesi sebebi ile orada hem doluluğu hem ekonomik faaliyetlerin artmasına da çok güzel fayda sağladı. 100 günlük bir seri olacak. 12 Kasım’a kadar devam edecek. Toplamda 11 şehir var. serinin ikinci ayağına bugün Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ve Erzurum Kültür Yolu festivalleri ile devam ediyoruz” dedi.

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"FESTİVALLER ÇOK FAYDALI" Bu etkinliklerin başladığı illerde önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu etkinliklerin yapıldığı şehirler artık düzenli olarak kültür yolu festivali kapsamına alınmış oluyor. Her yıl belli bir tarih sabitleniyor ve o tarihlerde festival gerçekleştiriliyor. Biz kültür yolu festivallerinin tarihlerini kesinleştirmek için belediye başkanlarımızla vekillerimizle görüşmeler yapıyoruz. Artık tarihleri netleştirip, her yıl aynı tarihte Trabzon’da kültür yolu festivalleri yapılacak hale gelecek. Hem kültür, sanata vatandaşlarımızın kolay ve etkili erişimini sağlamış oluyoruz hem de şehirlerimizin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini ve markalaşmasını sağlamış oluyoruz. Bu açıdan çok faydalı gördüğümüz festivaller hayırlı olsun. 12 Kasım’a kadar 11 şehirdeki seriyi tamamlamış olacağız. Başta Trabzon olmak üzere festivallerimizin şehirlerimize hayırlı olmasını, eğlenceli keyifli bir kültür yolu festivali geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu. REKLAM

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Boztepe Seyir Terası ve yürüyüş yolunu gezerek incelemelerde bulundu. Fotoğraflar: İHA, AA