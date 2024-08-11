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        Haberler Bilgi Yaşam Küflenmiş ekmek yenir mi? Ekmeğin küflü kısmını atıp kalanını yemek sağlıklı mı?

        Küflü ekmek tüketilir mi? Ekmeğin küflü kısmını kesip yemek sağlıklı mı?

        İnsanların büyük bir çoğunluğunun neredeyse her gün düzenli olarak tükettiği temel gıdalardan biri ekmektir. Birkaç günden sonra kalan ekmekler ise küflenmeye başlar. Peki, küflenmiş ekmekler yenir mi? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:01
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        • 1

          Birçoğumuz günlük yaşantımız da ekmek tüketiriz. Bazı zamanlar bayatlamış ve kalmış ekmekleri de yeriz. Uzun süre kalmış ekmekler ise küflenmeye başlar ve sağlık açısından bizi tehdit eder. Küflü ekmek yenir mi, sağlığımızı tehdit eder mi?

        • 2

          KÜFLÜ BÖLGEYİ KESMEK ÇÖZÜM MÜ?

          Üzerindeki küfü kestiğimizde kalan ekmeğin zararsız olacağını düşünebiliriz. Ancak attığımız küflü bölgeler buzdağının sadece görünen kısmı.

        • 3

          Mantarlar âleminin üyesi olan küf mantarları, çıplak gözle görmenin çok zor olduğu hif adındaki kök benzeri yapılarıyla hızlıca büyüyerek ekmeği içeriden kuşatırlar.

        • 4

          ÖLÜMCÜL OLABİLİR Mİ?

          İçerisinde küf mantarları bulunan bazı peynir türleri ile soya sosu gibi gıdaları sağlık tehdidi olmaksızın tüketmemiz, küflü ekmek yemenin de zararsız olacağı yanılgısına yol açabilir.

        • 5

          Yaklaşık 300 bin üyesi olduğu düşünülen küf mantarlarının birçoğu zararsızken, bazı türleri ölümcül olabilecek derecede tehlikelidir ve ekmeğimizde gelişen mantarın hangi türde olduğunu çıplak gözle anlamak imkânsızdır.

        • 6

          HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR!

          Örneğin, Cladosporium türü mantarlar genelde zararsız olmalarına rağmen alerji tetikleyebilirler. Mikotoksin adlı zehirli metabolizma ürününü üreten 400 mantardan biri olan Penicillium crustosum ise kas krampları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

        • 7

          Siyah ekmek küfü olarak da bilinen Rhizopus stolonifer mantarları özellikle bağışıklığı zayıf bireylerde zigomikoz (ya da mukormikoz) adlı ölümcül olabilen enfeksiyona ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

        • 8

          SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN!

          Bahsi geçen riskli durumların oluşma ihtimali nadir olsa da küflü ekmek görüldüğünde zararsız olduğunu düşünmektense, sağlımızı riske atmayıp hiçbir şekilde tüketmememiz daha iyi olur.

          KAYNAK: TÜBİTAK

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