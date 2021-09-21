Kufi tarzdan esinlenilen "Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi" açıldı

AA

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi, Bağlarbaşı'ndaki Nevmekan Galeri'de açıldı.

Sergide Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Kufi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer alıyor.

Sergi, Gülnihal Gül Mamat koordinatörlüğünde yürütülen Hat Atölyesi'nin çalışmalarından oluşuyor.

Gülnihal Gül Mamat'ın yanı sıra Betül Türkan Kurtoğlu, Elif Betül Ersan, Erdinç Sezen, Esra Sucu, Funda Alaybeyi, Leyla Şen, Mesrur Yersel, Müzeyyen Uçkun, Nurten Anılmış, Şevval Betül Güran, Öznur Bayoğlu, Tuba Koç, Yasemin Keskin, Yeşim Karamık Jandar, Zehra Anılmış ve Zehra Yıldız'ın eserlerinin buluştuğu sergi, özgün hat çalışmalarından önemli örneklerini İstanbullulara sunuyor.

Üsküdar Belediyesi olarak hat sanatının en nadide örneklerinin sunulduğu bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Böylesi anlamlı bir sergiyi Üsküdar'ımıza, İstanbullumuza kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Sergimizde Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan 'Kûfi yazı'nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer alıyor. Bu açıdan bizim için çok mübarek bir sergi anlamı taşıyor. Sergimiz ile dinimizin kültürel ögelerini İstanbullulara sunuyoruz. Yeni nesil belediyemiz ile kültürüne sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.