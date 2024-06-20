Kuduz nedeniyle mahalle karantinaya alındı

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Siverek ilçesi kırsalında bulunan Sumaklı Mahallesi’nde kuduz olabileceği şüphesiyle Siverek Hayvan Barınağında müşahede altına alınan sahipsiz köpek öldü.

Yapılan test sonucunda köpekte kuduz vakasına rastlanılması üzerine Sumaklı Mahallesinde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye "dikkat kuduz riskli bölge" yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Öte yandan, ilçe kırsalındaki Karakeçili Mahallesinde kuduz şüphesiyle gözlem altına alınan köpeğin takibine de devam edildiği öğrenildi.

Kentte Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesinde 30 Mayısta Ufuk Kılıça (16), Batıkent Mahallesinde de 4 Haziranda Mustafa Şahine saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.