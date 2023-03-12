Küçüklere masallar: Evimde Kim Var?

Bir varmış bir yokmuş. Küçük geyik korkuyla yerinden sıçramış, can havliyle kaçmaya başlamış. Koşarak ormandan geçmiş ve file çarpmış.

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Bir zamanlar ormanların kralı Fil’di. O zamanlar filler bugünkü gibi değildi. Bir gün Geyik evine döndü ve şaşırarak ön kapının açık olduğunu fark etti. “Bu çok garip” diye düşündü. “Evden çıkarken kapıyı kapadığıma eminim.”

O yüzden seslendi: “Evimde kimse var mı?”

“Evet” diye boğuk bir ses geldi içeriden. “ Ben varım, geyik yiyen ve seni yemeye geliyorum.”

Küçük geyik korkuyla yerinden sıçradı, can havliyle kaçmaya başladı. Koşarak ormandan geçti ve sonra Fil’e çarptı. Fil kükredi “Neler oluyor Geyik?”

“ Aaa ormanın güçlü kralı bana yardım et, ben dışardayken biri evime girmiş ve beni yiyeceğini söylüyor!”

“Hmm” dedi Fil “ Neymiş bir bakalım. Haydi Geyik gidelim de bu işi halledelim.” Böylece Fil, evine gidene kadar Geyik’ eşlik etti. Eve vardıklarında geyik filin arkasına saklandı. Fil bağırdı “Geyiğin evinde kim var?”

“Benim” dedi ses. “Fil yiyen ve seni de yemeye geliyorum.”

“Vay” diye kükredi Fil, “Hemen buradan gidelim” Zavallı geyiği ezer gibi geçerek orman yoluna kaçtı. Geyik sıçraya sıçraya arkasından geldi.

Biraz gitmişlerdi ki karşılarına Aslan çıktı. ‘Grr’ diye kükredi Aslan “Neler oluyor?”

“Geyiğin evinde bir canavar var” dedi Fil.

“Canavar mı hıh” dedi Aslan, bir de kendim göreyim.

Böylece geri döndüler, başta Aslan, arkasında Fil, onun arkasında Geyik, eve vardılar.

“Geyiğin evinde kim var?” diye kükredi Aslan.

“Benim” dedi aynı ses, “Aslan yiyen ve seni yiyeceğim”

“Görelim bakalım” dedi Aslan ve kafasını geyiğin evinden içeri soktu.

İçerideki muzip kurbağadan başkası değildi. Aslan’ın ayaklarının arasında zıplayıp duruyordu. Sonra da kahkaha ile vıraklayarak çimenlerin arasından kayboldu.

Olay kısa zaman içinde ormanda yayıldı. Fil o kadar utandı ki uzun süre evinden çıkmadı.

O günden sonra ormanların kralı Aslan oldu.

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