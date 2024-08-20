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        Haberler Kültür-Sanat Sinema KüçükÇiftlikPark Bahçe Sineması'nda 'Sadece Âşıklar Hayatta Kalır'

        Bahçe Sineması'nda 'Sadece Âşıklar Hayatta Kalır'

        Başrollerini Tilda Swinton ve Tom Hiddleston'ın paylaştığı, usta yönetmen Jim Jarmusch'un 'Sadece Âşıklar Hayatta Kalır' (Only Lovers Left Alive) filmi, 27 Ağustos Salı akşamı, KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:14
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        Bahçe'de 'Sadece Âşıklar Hayatta Kalır'
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        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın 2024 programında, 27 Ağustos Salı akşamı “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) filmi gösteriliyor.

        Jim Jarmusch’ın yazıp yönettiği ve ilk kez Cannes Film Festivali’nde gösterilen “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır”ın başrollerinde dünyaca ünlü iki isim, Tilda Swinton ve Tom Hiddleston yer alıyor. Adam ve Eve, aşkları yüzyıllardır süren iki vampirdir. Adam Detroit’te bir rock grubunda çalarken, Eve Tanca’da yaşar. Sürekli değişen bir dünyayla ve depresyonla boğuşurlarken, ikisi birbirinin en büyük dayanağıdır. Her şey rayında giderken, Eve’in şımarık kız kardeşi belayı peşinden sürükler.

        Cannes Film Festivali’nde En İyi Film Müziği Ödülü’nü kazanan “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır”ın film müzikleri ise yönetmen Jim Jarmusch’ın da üyesi olduğu SQÜRL grubunun ve gruba eşlik eden Jozef van Wissem’in imzasını taşıyor. Hikâyesi ve görselliğiyle olduğu kadar müzikleriyle de büyük beğeni toplayan filmin akıllardan çıkmayan şarkıları arasında hem orijinal besteler hem de dikkat çeken cover parçalar yer alıyor.

        Kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00 olan gösterimin biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlikPark gişesinden temin edilebilir.

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        #Bahçe Sineması
        #küçükçiftlikpark
        #Sadece Aşıklar Hayatta Kalır
        #film
        #sinema
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