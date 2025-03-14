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        Haberler Kültür-Sanat Müzik KüçükÇiftlik Bahçe konserleri Gaye Su Akyol ile başlıyor

        KüçükÇiftlik Bahçe konserleri Gaye Su Akyol ile başlıyor

        KüçükÇiftlik Park'ın her yaz özlemle beklenen serisi KüçükÇiftlik Bahçe konserleri, 17 Mayıs'ta alternatif müziğin enerjik, renkli, sıra dışı ve isyankâr yıldızı Gaye Su Akyol ile başlıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:09
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        KüçükÇiftlik Bahçe konserleri Gaye Su Akyol ile başlıyor
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        KüçükÇiftlik Park’ın her yaz özlemle beklenen serisi KüçükÇiftlik Bahçe konserleri serisinin 2025 konserleri, 17 Mayıs Cumartesi akşamı Gaye Su Akyol ile başlayacak. Attığı her adımla müzikal ve sanatsal sınırları zorlayan, saykodelik rock’ın yıldızı Gaye Su AkyolDevelerle Yaşıyorum, Hologram İmparatorluğu, İstikrarlı Hayal Hakikattir ve çok ses getiren dördüncü albümü Anadolu Ejderi’nin ardından 2023’te dört şarkının yer aldığı EP’si Feza Musiki Cemiyeti’ni dinleyicilerle buluşturdu.

        Sözü ve müziği kendine ait şarkılarıyla Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da büyük ilgi gören sanatçı, hem güçlü sesi ve romantik, derinlikli şarkı sözleriyle hem de sanatsal bir boyut kattığı sahne performanslarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edindi. Şimdilerde “Consistent Fantasy is Reality” (İstikrarlı Hayal Hakikattir) adlı ilk müzikalini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Gaye Su Akyol, müzikalde yer alan Hepsi Kafamda Memur Bey adlı teklisini de dinleyicilerle paylaştı.

        Konserin biletleri Biletix ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışa çıktı.

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        #Küçükçiftlik Park
        #Gaye Su Akyol
        #konser
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