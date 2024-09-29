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        Haberler Gündem Küçükçekmece’de internet kafenin önüne patlayıcı madde atıp kaçtılar - Güncel haberler

        Küçükçekmece’de internet kafenin önüne patlayıcı madde atıp kaçtılar

        Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi, internet kafenin önüne patlayıcı madde atıp kaçtı. Yaşanan patlama sonrası sokaktan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 04:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 04:02
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        Patlayıcı madde atıp kaçtılar
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        Olay, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Salih Tamcı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

        İddiaya göre, binanın giriş katında internet kafe olarak kullanılan iş yerinin girişine motosikletli 2 kişi tarafından patlayıcı madde atıldı. Motosikletli 2 kişi olay yerinden kaçarken, iş yerinin önünde patlama meydana geldi.

        Patlama esnasında iş yerinin kapalı olması ve sokakta kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Dumanların yükseldiği patlama sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, olay yeri inceleme ekibi burada çalışma yaptı. İncelemeler sonrası sokak tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.

        'MÜTHİŞ BİR PATLAMA SESİ GELDİ'

        Patlamanın yaşandığı yerin yanında iş yeri bulunan Turhan Tüfekçi, “Dükkanı toparlıyordum. Müthiş bir patlama sesi geldi. Herhalde bomba falan ya da doğal gaz sandım, dışarı çıktığımda bir toz bulutu çıkmıştı. Sonra polisi aradı arkadaşlar. Genelde bire ikiye kadar kalan oluyordu ama bu akşam kapatmışlar. Toz bulutu vardı, dükkana falanda doldu ama içeride kimse yokmuş, sahibi sonradan geldi. Başka bir şey bilmiyoruz, polis incelemeye devam ediyor" dedi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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