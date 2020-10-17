AA

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’ndeki müzikhole gelen grupla çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen saldırganlar, müzikholün önündeki çalışanlara doğru ateş etti.

Açılan ateş sonucu müzikholün güvenlik görevlisi Volkan T. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Volkan T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kalabalık grubun müzikholün önündeki çalışanlarla tartıştığı, saldırganların ateş açıp olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.