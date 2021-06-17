Küçükçekmece'deki caniye sınır dışı kararı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Gültepe Mahallesi'ndeki ikametinde yavru kedileri öldürdükten sonra yediği belirlenen Japonya uyruklu D.M'nin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre şüpheli D.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Japonya uyruklu D.M'nin binanın önünde bulunan yavru kedileri toplayarak evine götürdüğü ve evinden pis kokular geldiği bilgisi üzerine adreste yapılan incelemede şüphelinin, yavru kedileri öldürdükten sonra yediği tespit edilmişti.

Şüpheli D.M'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira idari para cezası uygulanmıştı.