Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de yol verme kavgasını balkondan izleyen kişiye kurşun isabet etti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de yol verme kavgasını balkondan izleyen kişiye kurşun isabet etti

        Küçükçekmece'de yol verme tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmak isterken taraflardan biri yanında bulunan silahla havaya ateş etti. Bu sırada bir binanın çatı katında olayı izleyen kişiye kurşunlardan biri isabet ederek yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 00:23 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol verme kavgasını izlerken kurşun isabet etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, sokak üzerinde iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırmak isterken, taraflardan biri yanında bulunan silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı.

        Bu sırada sokakta yaşanan kavgayı 3 katlı binanın çatı katından izleyen kişiye kurşunlardan biri isabet etti. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafları ayırarak polis merkezine götürdü.

        Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Üzüm bağında cinayet!
        Üzüm bağında cinayet!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa