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        Haberler Gündem Küçükçekmece'de şampiyonluk kutlamalarında içerisinde havai fişek patlayan otomobil yandı

        Küçükçekmece'de şampiyonluk kutlamalarında içerisinde havai fişek patlayan otomobil yandı

        İstanbul'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobilin içinde patlayan havai fişek nedeniyle bir otomobilde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:03 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:11
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        Kutlamalarda havai fişek faciası!
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        Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobilin içinde patlayan havai fişek nedeniyle bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olay saat 21.00 sıralarında Sefaköy'de meydana geldi. Galatasaray-Kayserispor maçının ardından başlayan şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içinde havai fişek patladı.

        Araç içerisindekiler dışarı çıkarken, araçta başlayan yangını görenler yangın tüpleri ile müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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