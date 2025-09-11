Küçükçekmece'de park halindeki araçta cansız beden bulundu

Küçükçekmece ilçesi Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.

ÖLÜ BULUNDU

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından cansız beden, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ölen kişinin S.Y. (39) olduğu, 6 Eylül’de ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.