Olay, 5 Eylül tarihinde sabah 09.40 saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İran uyruklu iş insanı Iraj Kazemi Babil, kaldığı otelinin yanında bulunan büfeye girdi. Büfeden çıktığı sırada yanına yaklaşan 2 kişi tarafından zor kullanılarak kaçırılarak, şüphelilerin aracına bindirildi. Şüpheliler kaçırdıkları Iraj Kazemi Babil'in cep telefonu ve pasaportunu gasp etti. Şüpheliler kaçırdıkları iş adamını Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Özden Sokak üzerinde bulunan bir eve götürdü. Şüpheliler burada İranlı iş insanını rehin tutarak eziyet etti. Daha sonra Iraj Kazemi Babil'in yakınlarını arayarak 300 bin dolar fidye istedi.
KISKIVRAK YAKALADILAR
İş insanının yakınları polisi arayarak durumu ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin araç ve plakasını tespit ederek takip başlattı. Ekipler olaydan 24 saat sonra şüphelilerin ve iş adamının rehin olarak alındığı adresi tespit etti. Adrese giden ekipler, bodrum katından ses gelmesi üzerine daire içerisine girerek Iraj Kazemi Babil'i kurtararak, şüphelileri yakaladı.
KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah İ. (33),Metin Ö.(43),Mehmet Y.(40),Fikret T.(50),Veysel T.(30),Osman T.(27) ve Doğancan A.(23)'ün çok sayıda suçtan kayıtları olduğu belirtildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerden Mehmet Y.'nin yaklaşık bir buçuk yıldır İran uyruklu Iraj Kazemi Babil ile ticaret yaptığı aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan İran uyruklu Iraj Kazemi Babil'in bir büfeden çıkarken 2 kişinin koluna girerek zorla götürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşı koymaya çalışan Iraj Kazemi Babil'in şüphelilerle birlikte tekrar büfeye girip tartıştıkları anlar görülüyor. Ardından şüphelilerin Iraj Kazemi Babil'i zorla dışarı çıkartarak götürdükleri anlar kameralara kaydedildi.
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