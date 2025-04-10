Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuk bir otomobilden rastgele ateş açılması sonucu yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı

        Küçükçekmece'de yol kenarındaki kümeste güvercinlerini besleyen 15 yaşındaki çocuk, bir otomobilden rastgele açılan ateş sonucu yaralandı. Polis silahla ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:02 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Sarıasma Sokak'ta 15 yaşındaki İbrahim Y, evlerinin yakınındaki Gümrük Yolu üzerinde boş arazide bulunan kümesteki güvercinlerini beslediği sırada vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Basın Ekspres Yolu istikametine giden plakasız bir otomobilden silahla rastgele ateş açıldığını belirledi.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

        Polis silahla ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yaralı çocuğun ablası Gamze Y., yaptığı açıklamada, kardeşinin arkadaşıyla beraber güvercinlerine baktığı sırada seyir halindeki bir araçtan silahla ateş edildiğini belirterek, "Mermi kardeşimin koluna, kolundan da çıkıp karnına saplanıyor. Şu an hastanede." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Habertürk Anasayfa