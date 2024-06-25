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        Haberler Bilgi Magazin Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları: Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları: Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Küçük Esnaf filmi 25 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Küçük Esnaf filmi hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:36
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        • 1

          Başrollerini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın üstlendiği Küçük Esnaf filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Komedi türünde kaleme alınan film, 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta

        • 3

          KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?

          İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

          Zeynep Koçak – Avukat Ezel

          Cengiz Bozkurt – Fahrettin

          Cezmi Baskın – Hüseyin

          Gupse Özay – Burcu

          Ünal Yeter – Salih

          Olgun Toker – Oktay

          Beyti Engin – Dalyan

          Erdal Tosun – Haydar

          Kaan Yılmaz – Caner

          Hasan Aslan Giray – Taksici

          Kadir Polatçı – Bekir

          Ahmet Arslan – Kamil

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