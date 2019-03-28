Trafik ekipleri hemen müdahale etti

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Çöşnük Kavşağı Ankara istikametinde radar uygulaması yapan 54-36 kod nolu ekibin kamera görüntüsüne ilginç bir an yansıdı.

Küçük bir çocuk, aniden çevreyoluna fırladı. O anda araç sürücüleri hızlarını keserken, küçük çocuk bir süre yolda bekledi ve geriye döndü. Çocuğun kontrolsüz bir şekilde akan trafiğe çıktığını gören trafik ekipleri, hemen olaya müdahale etti.

Çocuk, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edilerek ailesine teslim edildi.