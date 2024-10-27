Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan Cannes kareleri
Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine giden Kubilay Aka'ya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da eşlik etmişti. Aka, sevgilisi ile Cannes sokaklarında verdiği pozları yayımladı
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Oyuncu Kubilay Aka, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine giden Kubilay Aka'ya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da eşlik etmişti.
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Hafsanur Sancaktutan, sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.
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Kubilay Aka, günler sonra Hafsanur Sancaktutan ile Cannes sokaklarında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
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Sevgilisiyle yurt dışında keyifli vakit geçiren Kubilay Aka, fotoğraflarını "Bu arada Cannes’da ödül aldım" notuyla yayımladı.
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Kubilay Aka'nın fotoğraflarına kayıtsız kalmayan Hafsanur Sancaktutan da "Cannes’da iki ödüllü oyuncu diyebilir miyiz?" yorumunu yaptı.