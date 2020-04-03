Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacılara Adnan Serter, modacı Muammer Ketenci ve Sebile Ölmez’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. 5 günün puanları toplanarak haftanın elenen takımı belirlenecek. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaförüm Sensin’de bugün kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Dilek Kaya’dan oluşan birinci takım, kuaför Emina Çarkovic, makyöz Mira Akkurt model Selver Güneş’den oluşan ikinci takım, kuaför Öncü Aslan, makyöz Özlem Aslan, model Selen Eşdur'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Mustafa Batur, makyör Tuna Dede, model Su Sümeyye Atlı’dan oluşan dördüncü takım kıvırcık saçlar ve pastel makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oluyor.

PUAN DURUMU

Kuaförüm Sensin haftalık puan tablosu belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.