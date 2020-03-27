Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacılara Adnan Serter, modacı Muammer Ketenci ve Sebile Ölmez’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplanarak haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım Emina, Mina ve Selver oldu. Ancak Best Of yarışmasında modelleri ile yeterin uyum sağlayamayan yarışmacılar için bir hafta daha şans verildi ve bu hafta elemenin yapılmayacağı açıklandı.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin’de bugün kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Dilek Kaya’dan oluşan birinci takım, kuaför Emine Çarkovic, makyöz Mira Akkurt model Selver Güneş’den oluşan ikinci takım, kuaför Öncü Aslan, makyöz Özlem Aslan, model Selen Eşdur'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Mustafa Batur, makyör Tuna Dede, model Su Sümeyye Atlı’dan oluşan dördüncü takım sosyetenin göz bebeği saçı ve makyajı yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım Mustafa, Tuna ve Su oldu ve 10 bin lira kazandılar.

PUAN DURUMU