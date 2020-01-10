Kuaförüm Sensin kim elendi?

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. 5 günün puanları toplanacak ve haftanın elenen takımı açıklanacak. Kuaförüm Sensin'e veda eden takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Taner Güneri makyöz Aslı Yazar, model Fatma Betül Gündoğar’dan oluşan birinci takım, kuaför Özlem Ürek makyöz Zeynep Uykan model Göknur Şengül’den oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Aslı Fırat’tan oluşan üçüncü takım ve kuaför Hasan Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Sevde Uysal’dan oluşan dördüncü takım 2020 saç renkleri ve yağlı siyah smokie makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oluyor.