Kuaförüm Sensin’de geçen hafta sonunculuğu iki takımın paylaşmasıyla jüri kararı sonucu, daha önce yapılan uygulama haksızlık olmaması adına yinelendi ve eleme olmadı. Koalisyon tartışmaları içindeki dört takımın yarıştığı hafta yine gergin ve çekişmeli başladı.

Fatma yeni haftaya herkesi meraklandıracak sır balonları ile geldi. Herkesin sırlarını bir bir ortaya dökeceğini söyleyen Fatma, ilk balonu da Aslı için patlattı ve Aslı’nın Hasan ile ayrıldığını açıkladı. Gün sonunda Çetin ve Fatma en düşük puan ile sonuncu olurken, Hayat ve Özlem gün birinciliğini Taner ve Aslı ile paylaştı.

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İşte o anlar;